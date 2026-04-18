IPL 2026 Playoff Scenario for KKR: प्लेऑफ की रेस से अभी भी बाहर नहीं KKR, बस एक ही तरीके से कर सकती है क्वालीफाई, जानें समीकरण

IPL 2026 Playoff Scenario for KKR: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को गुजरात टाइटंस के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सीजन केकेआर के लिए सबसे बुरा बीता है, शुरुआती छह में से वह एक भी मैच नहीं जीत सकी है। शुक्रवार रात जीटी से मिली यह उसकी सीजन की लगातार पांचवीं हार है। हालांकि पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने के चलते वह एक अंक के साथ अपना खाता खोल चुकी है। अब यहां से उसका प्‍लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई करना बेहद मुश्किल है। सिर्फ एक ही समीकरण है, जो उसे नॉकआउट दौर तक पहुंचा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं।