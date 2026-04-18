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‘हमारे नियंत्रण में नहीं’ 5वीं हार के बाद प्‍लेऑफ दौड़ से लगभग बाहर होने पर छलका KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द

GT vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 में केकेआर का सबसे बुरा हाल है। उसे शुक्रवार रात जीटी ने पांच विकेट से हरा दिया। ये केकेआर की पांचवीं हार है। जब केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे से पूछा गया कि यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे तो उन्‍होंने कहा कि जब चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही होतीं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। बस बाहर जाकर मैच का मजा लेने की कोशिश करें। एक यूनिट के तौर पर खुद पर भरोसा रखें, बजाय उन चीज़ों के बारे में सोचने के जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं।

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भारत

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lokesh verma

Apr 18, 2026

GT vs KKR Match Highlights

KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे। (photo - IPL)

GT vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में केकेआर की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए। इसके जवाब में जीटी ने पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को 2 गेंद शेष रहते हासिल करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज कर ली। ये केकेआर की इस सीजन में पांचवीं हार है। अब उसे यहां से प्‍लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी मैच जीतने होंगे, जो टीम के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए बहुत ही मुश्किल है।

'मैच हारने के तुरंत बाद बात करना कभी आसान नहीं होता'

अजिंक्य रहाणे ने कहा कि मैच हारने के तुरंत बाद आकर मैच के बारे में बात करना कभी आसान नहीं होता। मैं सिर्फ़ अच्छी बातों के बारे में बात करना चाहता हूं, खासकर जिस तरह से हमने शुरुआत की, जब हमारे दो-तीन विकेट गिर चुके थे। कैमरन ग्रीन की पारी, वह दबाव में थे, लेकिन जिस तरह का पलटवार उन्होंने किया, उसका सकारात्मक असर हुआ। उन्होंने जिस तरह से उनके गेंदबाजों पर हमला बोला, वह देखना कमाल का था।

जैसा कि आपने कुछ देर पहले ज़िक्र किया था, 147 रन पर चार विकेट थे और वहां से लगभग 180 रन बनाना एक बैटिंग यूनिट के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद हमारे सभी गेंदबाज़ों को भी श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। सभी ने अच्छा योगदान दिया।

'हमें पावरप्ले में विकेट चाहिए थे, लेकिन...'

वहीं, उन्‍होंने शुभमन गिल को लेकर कहा कि उन्होंने सच में बहुत अच्छी बैटिंग की। शुरुआत में थोड़ी रुककर आ रही थी, जो भी गेंद आगे गिरी, हाफ-वॉली के रूप में अच्छी तरह से आ रही थी, थोड़ी ओस भी थी। लेकिन, कोई बहाना नहीं, जैसा कि मैंने कहा 180 रन, हमें पावरप्ले में विकेट चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से बैटिंग की। सुदर्शन और गिल ने बहुत खूबसूरती से बैटिंग की। पावरप्ले महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं सिर्फ अपने गेंदबाजों के बारे में अच्छी बातें करना चाहता हूं। जब चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही होतीं, तो हर बार आकर बात करना कभी आसान नहीं होता।

ग्रीन ने क्‍यों नहीं की गेंदबाजी?

हमारे तीन मैच करीबी रहे हैं, लेकिन हमारे गेंदबाज़ों ने बहुत खूबसूरती से गेंदबाज़ी की है और कैमरन ग्रीन की फॉर्म देखना कमाल का था। ग्रीन के गेंदबाज़ी नहीं करने को लेकर उन्‍होंने बताया कि वह ऐंठन (cramps) से जूझ रहे थे। यही वजह है कि वह मैदान पर अंदर-बाहर हो रहे थे। इसलिए उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं की।

केकेआर यहां से आगे कैसे बढ़ेगा?

केकेआर यहां से आगे कैसे बढ़ेगा? आप जानते हैं। जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जा रही होतीं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह सब उस पल में जीने के बारे में है। बस बाहर जाकर मैच का मज़ा लेने की कोशिश करें। एक यूनिट के तौर पर खुद पर भरोसा रखें, बजाय उन चीजों के बारे में सोचने के जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम यही करना चाहते थे। बस आक्रामक रहें, पहली गेंद से ही सकारात्मक रहें।

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Updated on:

18 Apr 2026 06:46 am

Published on:

18 Apr 2026 06:44 am

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