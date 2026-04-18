GT vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में शुक्रवार को गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में केकेआर की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए। इसके जवाब में जीटी ने पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को 2 गेंद शेष रहते हासिल करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज कर ली। ये केकेआर की इस सीजन में पांचवीं हार है। अब उसे यहां से प्‍लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी मैच जीतने होंगे, जो टीम के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए बहुत ही मुश्किल है।