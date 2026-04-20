‘मैं एक ऑफ स्पिनर हूं, लेकिन जड्डू ऐसा नहीं कर पायेगा’, रवींद्र जडेजा का सही इस्तेमाल न करने पर पराग से नाखुश है ये दिग्गज

ईडन गार्डन्स में RR ने 156 रनों का बचाव करते हुए KKR की हालत खराब कर दी थी। एक वक्त पर कोलकाता के 81 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। रवींद्र जडेजा कहर बरपा रहे थे, उन्होंने अपने 3 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट लिए थे। लेकिन जब मैच खत्म करने की बारी आई, तो पराग ने जडेजा को उनका कोटा पूरा करने ही नहीं दिया। क्रीज पर दो बाएं हाथ के बल्लेबाज (रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय) थे। बस इसी डेटा और मैचअप के चक्कर में पराग ने जडेजा को हटाकर खुद गेंदबाजी की और डेथ ओवर्स में बृजेश शर्मा को ले आए। नतीजा ये हुआ कि रिंकू सिंह ने मैच छीन लिया। जब जड्डू इतने सही साबित हो ही रहे थे तो उन्हें उनका स्पेल पूरा क्यों नहीं करने दिया?