सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा? पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन दो बल्लेबाजों को किया ये चैलेंज

PBKS vs LSG: प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली के बीच 182 रन की साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स ने रविवार को न्‍यू चंडीगढ़ में आईपीएल 2026 के 29वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 रन से जीत दर्ज की। मैच जीतने के बाद कप्तान अय्यर बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने खुलासा किया कि वह प्रियांश और कोनोली को यह नहीं बताते कि उन्हें अपनी पारी कैसे खेलनी है। हालांकि उन्‍होंने इन दोनों बल्‍लेबाजों को चैलेंज किया है कि इस सीजन में सबसे ज्‍यादा छक्‍के कौन मारेगा?