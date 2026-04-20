GT vs MI Match Preview: गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़े बदलावों के साथ उतरेगी मुंबई इंडियंस, डराने वाले हैं जीटी के आंकड़े

GT vs MI Match Preview: आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज सोमवार 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी लगातार चौथी जीत दर्ज करना चाहेगी तो वहीं हार्दिक पंड्या के नेतृत्‍व वाली एमआई जीत की लय में लौटने के इरादे से उतरेगी। जीटी इस मैच में उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है तो एमआई में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं। आइये इस मुकाबले से पहले दोनों की संभावित प्‍लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।