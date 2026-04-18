होर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर भारत को किस तरह होगा फायदा, अब कम होगी महंगाई?

US Israel Iran War: ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को व्यापारिक जहाजों के लिए फिर से खोलने का ऐलान किया है। तेहरान ने स्पष्ट किया कि लेबनान और इजरायल के बीच हुए सीजफायर के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को राहत मिल सके। इस फैसले का असर तुरंत देखने को मिला और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, ईरान ने यह भी साफ किया है कि यह छूट फिलहाल सीजफायर की अवधि तक ही सीमित है। अगर क्षेत्र में शांति बनी रहती है, तो इस फैसले को आगे भी जारी रखा जा सकता है।