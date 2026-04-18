ईरान ने ट्रंप के दावे को झुठलाया, नहीं सौंपेगा अपना यूरेनियम

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 8 अप्रैल को लागू हुआ सीज़फायर 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ऐसे में स्थायी समझौते के लिए दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति-वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, लेकिन अब सोमवार को एक बार फिर बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने उम्मीद जताई है कि ईरान से जल्द ही समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान अपना यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है। अब ट्रंप के दावे पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।