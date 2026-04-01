Covid-19 को लेकर सालों बाद चीन की खुली पोल, मौत को लेकर डरावना आकंड़ा आया सामने

रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 के आखिरी हफ्ते में मौतों की संख्या सामान्य समय से कई गुना बढ़ गई। एक हफ्ते में मौतें लगभग 10 गुना तक पहुंच गईं। मौत की दर सामान्य से 1030% ज्यादा हो गई थी, जो अगले हफ्ते 680% तक गिर गई और फरवरी 2023 तक फिर से सामान्य स्तर पर आ गई। हालांकि यह संकट पांच हफ्तों से भी कम समय चला, लेकिन इसका असर काफी बड़ा था। 2022 में कुल मौतों की दर 19% बढ़ी और 2023 में 24% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार, समस्या यह थी कि पाबंदियां अचानक हटा दी गईं, जिससे हालात संभालना मुश्किल हो गया।