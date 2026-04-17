ठहाकों से गूंज उठा संसद, पीएम मोदी की पत्नी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया?

Rahul Gandhi Parliament Speech: लोकसभा का माहौल उस समय अचानक दिलचस्प हो गया, जब महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया, जिसे सुनकर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। गंभीर मुद्दे पर बोलते-बोलते उन्होंने हंसी का ऐसा तड़का लगाया कि कुछ पल के लिए राजनीतिक बहस भी मुस्कान में बदल गई। दरअसल, महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जीवन में मां, बहन और पत्नी जैसे कई रूपों में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, लेकिन ‘पीएम और मेरी तो पत्नी ही नहीं हैं।’ यह सुनते ही सांसदों के बीच हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया।