यूरेनियम सौंपने को तैयार है ईरान? दूसरे दौर की वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा

US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव भरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। दो हफ्ते का सीजफायर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप के दावे के अनुसार ईरान ने जमीन में दबे न्यूक्लियर डस्ट को लौटाने के लिए सहमति जताई है, जो पिछले साल अमेरिकी हमलों के बाद जमीन के नीचे दब गया था। लेकिन अभी सवाल यह उठ रहा है कि क्या सच में ईरान ने अमेरिका की इस मांग को स्वीकृति दे दी है क्योंकि यह युद्ध शुरू होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि इस दावे पर ईरान की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं हैं।