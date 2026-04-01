डोनाल्ड ट्रंप को मिला जर्मन चांसलर का साथ, फ्रेडरिक मर्ज़ बोले-‘ईरान के पास नहीं होने चाहिए परमाणु हथियार’

Friedrich Merz on Iran Nuclear Program: अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ परमाणु हथियार मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अल-जजीरा के मुताबिक, जर्मन चांसलर का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकना चाहिए, और साथ ही उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। फ्रेडरिक मर्ज़ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लेकर दुनिया भर में आलोचनाओं के केंद्र में हैं।