IPL 2026: ‘मैं फील्डिंग का बाप नहीं दादा हूं,’ मुंबई के खिलाफ श्रेयस अय्यर का कैच देख ये क्या बोल गए जोंटी रोड्स

दक्षिण अफ्रीका के इस महान फील्डर ने आगे लिखा, “मैंने अपने करियर का 99% समय इनर सर्कल में फील्डिंग करते हुए बिताया, और जब मैंने फील्डिंग कोच के तौर पर काम करना शुरू किया, तो बाउंड्री पर आजकल के ‘हॉटस्पॉट्स’ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसा तब हुआ जब मैंने मुंबई इंडियंस के साथ काम करना शुरू किया और कायरन पोलार्ड, और फिर ग्लेन मैक्सवेल को बाउंड्री पर हवा में उछलकर गेंद को रोकते हुए देखा; तभी हमने न सिर्फ़ उन गेंदों को कैच करने पर ध्यान देना शुरू किया जो पहले ही बाउंड्री के पार जा चुकी थीं, बल्कि गेंद को छक्का बनने से रोकने और बल्लेबाजों को सिर्फ़ 1 या 2 रन लेने पर मजबूर करने पर भी ध्यान दिया।”