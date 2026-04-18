Orange Cap IPL 2026: 15वें से सीधे नंबर 1 पर पहुंचा ये भारतीय, टॉप 5 से बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, कोहली भी ऑरेंज कैप की रेस में

चौथे स्थान पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पाटीदार ने भी पांच मैचों में 55.50 की औसत से 222 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 213.46 का रहा है। वहीं पांचवे स्थान पर एसआरएच के कप्तान ईशान किशन हैं। किशन ने पांच मैचों में 42.60 की औसत से 213 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 190.18 का रहा है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो कभी नंबर 1 पर थे अब नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। उनके पांच मैचों में 200 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का है।