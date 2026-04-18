Orange Cap IPL 2026: 15वें से सीधे नंबर 1 पर पहुंचा ये भारतीय, टॉप 5 से बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, कोहली भी ऑरेंज कैप की रेस में

आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हराया (photo- IPL official Site)
Orange Cap IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 25वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कप्तान शुभमन गिल की शानदार पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हरा दिया।
शुभमन गिल ने 50 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्कों की मदद से 86 रनों की दमदार पारी खेली। इस उम्दा प्रदर्शन के साथ उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि ऑरेंज कैप की दौड़ में भी लंबी छलांग लगा दी। गिल 15वें स्थान से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। आईपीएल 2026 में गिल ने चार मैचों में 62.75 की औसत से 251 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.94 रहा है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली ने पांच मैचों में 57 की औसत से 228 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का रहा है। तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं। क्लासेन ने पांच मैचों में 44.80 की औसत से 224 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 142.68 का रहा है।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|शुभमन गिल
|4
|4
|251
|62.75
|154.94
|24
|10
|विराट कोहली
|5
|5
|228
|57.00
|158.33
|25
|8
|हेनरिक क्लासेन
|5
|5
|224
|44.80
|142.68
|13
|8
|रजत पाटीदार
|5
|5
|222
|55.50
|213.46
|12
|21
|ईशान किशन
|5
|5
|213
|42.60
|190.18
|22
|12
|प्रभसिमरन सिंह
|5
|4
|211
|70.33
|172.95
|22
|11
|श्रेयस अय्यर
|5
|4
|203
|67.67
|187.96
|14
|14
|जोस बटलर
|5
|5
|201
|40.20
|159.52
|24
|9
|वैभव सूर्यवंशी
|5
|5
|200
|40.00
|263.16
|18
|18
|अंगकृष रघुवंशी
|6
|6
|190
|38.00
|157.02
|22
|7
चौथे स्थान पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं। पाटीदार ने भी पांच मैचों में 55.50 की औसत से 222 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 213.46 का रहा है। वहीं पांचवे स्थान पर एसआरएच के कप्तान ईशान किशन हैं। किशन ने पांच मैचों में 42.60 की औसत से 213 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 190.18 का रहा है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जो कभी नंबर 1 पर थे अब नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। उनके पांच मैचों में 200 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का है।
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