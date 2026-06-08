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IND A vs SL A Live Streaming: फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुक़ाबला कल, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

Vaibhav Sooryavanshi, When And Where To Watch: इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच के बीच ट्राई-सीरीज के के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 08, 2026

Vaibhav Suryavanshi

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)

India A vs Sri Lanka A Live Streaming: इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे ट्राई-सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला मेजबान श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच कल यानी 9 जून को खेला जाएगा। इस सीरीज में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं आप इस मैच को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

India A vs Sri Lanka A: कब खेला जाएगा इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई-सीरीज का पहला मुकाबला?
वनडे ट्राई-सीरीज का पहला मुक़ाबला 9 जून यानि मंगलवार को इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा।

India A vs Sri Lanka A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच कहां खेला जाएगा मैच?
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच यह मुक़ाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India A vs Sri Lanka A: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबला कब शुरू होगा ?
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 9.30 बजे होगा।

India A vs Sri Lanka A: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगी इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई-सीरीज?
इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई-सीरीज के के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

India A vs Sri Lanka A: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

कब, कौन किस से भिड़ेगा

इस ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 11 जून को इंडिया ए का सामना अफगानिस्तान-ए से होगा। 13 जून को अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए भिड़ेंगे। वहीं 15 जून को भारत के सामने एक बार फिर मेजबान श्रीलंका होगा। इसके बाद 17 जून को अफगानिस्तान से भारतीय टीम की एक बार फिर भिड़ंत होगी। 19 जून को अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए भिड़ेंगे। फाइनल मैच 1 जून को आयोजित होगा।

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Published on:

08 Jun 2026 04:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SL A Live Streaming: फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुक़ाबला कल, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

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