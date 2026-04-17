श्रेयस अय्यर ने पकड़ा IPL इतिहास का सबसे खतरनाक कैच, सूर्यकुमार-रोहित रह गए सन्न, रिएक्शन हुआ वायरल

दिलचस्प बात यह थी कि यह घटना मुंबई इंडियंस के डग-आउट के ठीक पास हुई। वहां बैठे मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव इस कैच को देखकर सन्न रह गए। रोहित शर्मा ने तो हाथ ऊपर उठाकर अपने अविश्वास को जाहिर किया। कैच पूरा करने के बाद श्रेयस अय्यर ने मुंबई के दर्शकों की ओर इशारा करते हुए अपने कान पर हाथ रखा, मानो पूछ रहे हों, “अब चुप क्यों हो गए? तालियाँ क्यों नहीं बज रही?” उनका यह आत्मविश्वास भरा रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।