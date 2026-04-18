‘होर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे अगर अमेरिका ने नहीं हटाई नाकेबंदी’, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक घंटे में 7 दावों को झूठा बताया है, जिनमें ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करने, ईरान के यूरेनियम सौंपने पर सहमति जताना, अमेरिका की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार होना, होर्मुज स्ट्रेट को खुद खोलने का दावा करना, दोनों देशों के बीच समझौते में अमेरिका की चलना, बातचीत में कोई परेशानी न होना और सभी मुद्दों पर अमेरिका से सहमति जताना है। गालिबफ ने होर्मुज स्ट्रेट का ज़िक्र करते हुए कहा, "अगर अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटी, तो होर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा और इसे बंद कर दिया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट से आवागमन 'निर्धारित मार्ग' और 'ईरान की अनुमति' के आधार पर किया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद है और इसे नियंत्रित करने वाले नियम जमीनी स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तय किए जाएंगे, न कि सोशल मीडिया के आधार पर।"