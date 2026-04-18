‘बात नहीं बनी तो फिर बसरेंगे बम’, ट्रंप ने ईरान को दे दिया अल्टीमेटम; होर्मुज को लेकर भी चेताया

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 मिनट पहले हमारे पास कुछ अच्छी खबर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हम वीकेंड पर बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हमने ब्लॉकेड कर रखा है। ब्लॉकेड बहुत सफल रहा है... तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा।