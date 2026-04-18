ईरान को हथियार भेज रहा है चीन! तेहरान में चीनी कार्गो विमान लैंडिंग का वीडियो वायरल

US-Iran-War: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है। कई देशों की मध्यस्था और वैश्विक स्तर पर प्रयासों के बावजूद भी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है और अब एक बार फिर युद्ध शुरू होने का डर मंडराने लगा है। अमेरिका साफ कर चुका है कि ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानता है तो वह फिर से हमले शुरू कर देगा, वहीं ईरान भी अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच चीन के ईरान की चुपचाप मदद करने की खबर सामने आ रही है। कमेंटेटर मारियो नॉफाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह दावा किया है कि चीन के चार कार्गो विमानों की ईरान में चुपचाप लैंडिंग कराई गई है।