ईरान के साथ दूसरी बार शांति वार्ता करने की कोशिश में अमेरिका, सीजफायर खत्म होने से पहले हो सकती है बात

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद जहां एक तरफ अमेरिका चेतावनी वाले बयानों के साथ ईरान पर दबाव बनाते नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरफ वह पूरी कोशिश में है कि सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान के साथ फिर से बातचीत हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के साथ एक और इन-पर्सन बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहा है, जो सीजफायर की समय सीमा से पहले हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी इस बैठक के लिए संभावित तारीख और स्थान पर विचार कर रहे हैं। यह निर्णय मौजूदा बातचीत और क्षेत्रीय मध्यस्थों की प्रगति पर निर्भर करेगा। एक सूत्र ने कहा कि चर्चा अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तेजी से कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।