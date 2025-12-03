पुतिन का भारत दौरा: एजेंडे में S-400 से लेकर जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन शामिल

भारत और रूस के रिश्ते को समझना हो, तो ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर प्रतीक शायद ही मिले। दो नदियाँ, दो शक्ति-धाराएं मिलकर जीवन-शक्ति की एक अटूट धारा बनाती हुईं। ब्रह्मोस शब्द दोनों देशों की दो नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा को मिलकर बना है। इतिहास साक्षी है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं की साझा क्षमता, आपसी भरोसे और दशकों से चली आ रही रणनीतिक मित्रता का गतिशील प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र भारत की सांस्कृतिक-सैन्य स्वायत्तता का प्रतीक है और मोस्कवा रूस की रणनीतिक दृढ़ता और कठोर भू-राजनीतिक वास्तविकता का। भारत का सांस्कृतिक आत्मविश्वास और रूस की तकनीकी-रणनीतिक विरासत का संगम, यही सब कुछ दोनों देशों के रिश्तों में दिखता है। भारत-रूस के संबंध भी वैश्विक कूटनीति की तुलना में तेज़, भरोसेमंद और प्रतिक्रियाशील रहे हैं। कूटनीति की दुनिया में यह भरोसा दुर्लभ है। दुनिया में कई रणनीतिक साझेदारियाँ मौजूद हैं, पर विश्वास की उस गति तक कम ही पहुंचती हैं, जिस गति से ब्रह्मोस उड़ती है। जैसे-जैसे ब्रह्मोस की रेंज बढ़ती गई, दोनों देशों के संबंध भी अपग्रेड होते गए। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लीदिमीर पुतिन की भारत यात्रा भी दोनों देशों के इसी रिश्ते में एक और बड़ा अपग्रेड, एक अहम पड़ाव होने जा रही है। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले सोमवार को भारत ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का कॉम्बैट लॉन्च किया है। भारतीय थलसेना की साउथर्न कमांड की ओर लॉन्च की गई इस मिसाइल ने 3457.44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी और दूर टारगेट को सटीक भेदा यह लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने रूस-भारत की मित्रता के नए चरण का ऐलान था। ध्यान रहे कि ब्रह्मोस के डिज़ाइन, विकास और परीक्षण में दोनों देशों का 'समान हिस्सेदारी वाला योगदान' है। यह ऐसा सैन्य सहयोग है जो दुनिया में लगभग अद्वितीय है क्योंकि इसमें न वर्चस्व है, न आश्रय। है तो सिर्फ सहभागिता।