11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

14 साल की लड़की से अफेयर, जब गर्भवती हुई तो मच गया बवाल, हाई कोर्ट ने कहा- अगर सहमति से भी ऐसा हुआ तो…

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस राजशेखर मंथा व जस्टिस अजय कुमार गुप्ता) ने स्पष्ट किया कि नाबालिग लड़की के साथ सहमति से बने शारीरिक संबंध भी बलात्कार हैं और माफी योग्य नहीं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Dec 11, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना भी माफ करने लायक अपराध नहीं है।

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के उस पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

दरअसल, निचली अदालत में एक मामला का चल रहा था। जिसमें आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

बाद में, आरोपी ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सजा को चुनौती दी। पूरे मामले के बारे में यह पता चला है कि आरोपी का 2014 में एक नाबालिग के साथ लव अफेयर था। नवंबर 2016 में उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए।

ऐतराज जताने के बावजूद बनाए संबंध

उस समय नाबालिग सिर्फ 14 साल की थी। उसके बाद, आरोपी ने शादी का वादा करके नाबालिग द्वारा ऐतराज जताने के बावजूद कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

मामला तब उजागर हुआ, जब 2017 में पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई। आरोपी और उसके परिवार ने नाबालिग व उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके बाद, नॉर्थ कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

बयान भरोसेमंद है तो और कोई सबूत नहीं चाहिए- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आरोपी पीड़िता के बच्चे का पिता नहीं है। पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट समेत कई साइंटिफिक सबूतों से यह साफ हुआ कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए थे।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अगर नाबालिग का बयान भरोसेमंद है, तो इस तरह के मामले में किसी और सबूत की जरूरत नहीं है।

उम्र को लेकर क्यों नहीं जताई आपत्ति? कोर्ट ने पूछा

आरोपी के वकील ने दावा किया कि पीड़िता की उम्र साफ तौर पर साबित नहीं हुई थी। कोर्ट ने दोहराया कि उसकी उम्र साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया था, और साथ ही आरोपी ने ट्रायल प्रोसेस के दौरान नाबालिग की उम्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

इस सवाल पर कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई, कोर्ट ने कहा कि नाबालिग ने शादी के वादे पर विश्वास कर लिया था। जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उसने अपने माता-पिता को बताया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 15 दिनों के अंदर 1,80,000 रुपये देने को भी कहा और आरोपी को पीड़िता को 2 लाख रुपये और मुआवजा देने को कहा गया है। अगर आरोपी बेल पर बाहर है, तो उसे तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

rape

Published on:

11 Dec 2025 12:26 pm

Hindi News / National News / 14 साल की लड़की से अफेयर, जब गर्भवती हुई तो मच गया बवाल, हाई कोर्ट ने कहा- अगर सहमति से भी ऐसा हुआ तो…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.