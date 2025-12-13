13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

13 बार गिरफ्तार, 30 साल से ज्यादा की सजा, कौन हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता Narges Mohammadi, जिन्हें ईरान में किया गया गिरफ्तार

53 वर्षीय नर्गेस मोहम्मदी मानवाधिकार आंदोलन का बड़ा चेहरा रही हैं। मोहम्मदी को राज्य विरोधी गतिविधियों और सरकारी प्रचार के खिलाफ काम करने के आरोप में 13 साल 9 महीने की सजा मिली हुई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 13, 2025

Narges Mohammadi

Narges Mohammadi(Image-'X'/@nargesfnd)

Who Is Narges Mohammadi: ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता नर्गेस मोहम्मदी(Narges Mohammadi) को हिरासत में ले लिया गया है। मोहम्मदी एक वकील की श्रद्धांजलि सभा में पहुंची थीं। इस वकील की मौत को लेकर हाल ही में विवाद उठा था। मोहम्मदी के समर्थकों ने बताया कि सुरक्षा बल उन्हें जबरन ले गए और कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। उनके नाम पर बने फाउंडेशन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को सुरक्षा और पुलिस बलों द्वारा हिंसक तरीके से हिरासत में लिया गया। फाउंडेशन ने सभी गिरफ्तार लोगों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। ईरानी अधिकारियों की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी साफ नहीं है कि मोहम्मदी को फिर से जेल भेजा जाएगा या नहीं।

कौन हैं 53 वर्षीय Narges Mohammadi?


53 वर्षीय नर्गेस मोहम्मदी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले दो दशकों से मानवाधिकार आंदोलन का बड़ा चेहरा रही हैं। उन्हें अब तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 बार सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर उन्हें 30 साल से ज्यादा की सजा मिली है। उनकी ताजा गिरफ्तारी 2021 में एक प्रदर्शनकारी की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हुई थी।

कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं Narges Mohammadi


नर्गेस मोहम्मदी दिसंबर 2024 से मेडिकल फर्लो पर जेल से बाहर थीं। यह छुट्टी तीन हफ्तों के लिए दी गई थी, लेकिन उनकी खराब सेहत और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें बाहर रहने दिया गया। इस दौरान वे सार्वजनिक गतिविधियों में भी शामिल होती रहीं और तेहरान की एविन जेल के बाहर हुए प्रदर्शनों में भी गईं। उनके वकीलों और परिवार का कहना है कि वे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। हिरासत के दौरान उन्हें कई बार दिल के दौरे पड़े, 2022 में उनकी खराब हालत में भी सर्जरी हुई और 2024 में एक हड्डी का ट्यूमर भी निकाला गया।

मोहम्मदी को राज्य विरोधी गतिविधियों और सरकारी प्रचार के खिलाफ काम करने के आरोप में 13 साल 9 महीने की सजा मिली हुई थी। उन्होंने 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए देशव्यापी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया था, जिनमें कई महिलाओं ने अनिवार्य हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़ें

डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार; बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मचा हड़कंप!
विदेश
Doctor Sexual Assault

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 02:30 am

Hindi News / World / 13 बार गिरफ्तार, 30 साल से ज्यादा की सजा, कौन हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता Narges Mohammadi, जिन्हें ईरान में किया गया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस देश में विपक्ष की प्रमुख नेता Abir Moussi को सुनाई गई 12 साल की सजा, अव्यवस्था फैलाने का था आरोप

Tunisian Opposition Leader Abir Moussi
विदेश

नशे में धुत्त करोड़पति का 'हाई वोल्टेज' ड्रामा: कार से वाइनरी उड़ाने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई!

Vikram Berry Arrested
विदेश

पाकिस्तान की इंटरनेशनल मंच पर घनघोर बेइज्जती, वीडियो ने मचाई सनसनी

shehbaz sharif
विदेश

डॉक्टर का घिनौना चेहरा! 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार

Doctor Sexual Assault
विदेश

'तुमने भरोसे का भी रेप किया'–अदालत में फूटा पीड़िता का दर्द

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.