मां की गलती से मरे मासूम बच्चे, जानें जज ने क्यों नहीं भेजा जेल ?

Suspended Sentence: एक आम दिन… मां अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, खुशी-खुशी घर लौट रही होती है, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटेन में एक 29 साल की मां एमी शेपर्ड के साथ। उसने अपने 8 साल के लूई और 6 साल के मेसन को सिर्फ एक छोटी-सी गलती की वजह से (Sons killed crash)हमेशा के लिए खो दिया। वजह – उसकी कार का टायर कम हवा वाला था, और लेकिन उसने उसमें हवा नहीं भरवाई (Careless driving sentence)। यह हादसा अक्टूबर 2023 का है। एमी एक नर्सरी में काम करती थी। उस दिन काम खत्म कर के वह मेबलथोर्प के स्कूल से अपने दोनों बेटों को लेने के लिए गई। पीछे की सीट पर दोनों बच्चे सीट बेल्ट बांधे हुए बैठे थे, बीच में उनका 4 साल का छोटा भाई भी था। घर लौटते वक्त लिंकनशायर की A52 रोड पर एक मोड़ आया, और कार फिसल गई। पीछे का दाहिनी ओर का टायर इतना कम हवा वाला था कि कार कंट्रोल से बाहर हो गई (Deflated tyre accident) और सामने से आ रही ऑडी से भिड़ंत हो गई।