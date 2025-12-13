13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मां की गलती से मरे मासूम बच्चे, जानें जज ने क्यों नहीं भेजा जेल ?

कम हवा वाले टायर से क्रैश, मां बची जेल से – चौंकाने वाला फैसला

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 13, 2025

Suspended Sentence

मां एमी की लापरवाही से गई मासूम बच्चों की जान। (फोटो: पत्रिका)

Suspended Sentence: एक आम दिन… मां अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, खुशी-खुशी घर लौट रही होती है, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटेन में एक 29 साल की मां एमी शेपर्ड के साथ। उसने अपने 8 साल के लूई और 6 साल के मेसन को सिर्फ एक छोटी-सी गलती की वजह से (Sons killed crash)हमेशा के लिए खो दिया। वजह – उसकी कार का टायर कम हवा वाला था, और लेकिन उसने उसमें हवा नहीं भरवाई (Careless driving sentence)। यह हादसा अक्टूबर 2023 का है। एमी एक नर्सरी में काम करती थी। उस दिन काम खत्म कर के वह मेबलथोर्प के स्कूल से अपने दोनों बेटों को लेने के लिए गई। पीछे की सीट पर दोनों बच्चे सीट बेल्ट बांधे हुए बैठे थे, बीच में उनका 4 साल का छोटा भाई भी था। घर लौटते वक्त लिंकनशायर की A52 रोड पर एक मोड़ आया, और कार फिसल गई। पीछे का दाहिनी ओर का टायर इतना कम हवा वाला था कि कार कंट्रोल से बाहर हो गई (Deflated tyre accident) और सामने से आ रही ऑडी से भिड़ंत हो गई।

लूई की मौके पर ही मौत हो गई

टक्कर इतनी जोरदार थी कि लूई की मौके पर ही मौत हो गई। मेसन को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद वो भी नहीं बचा। अच्छी बात यह रही कि 4 साल का बच्चा बच गया, हालांकि वो भी घायल हुआ था। ऑडी में सवार तीन लोग – ड्राइवर टिमोथी, उनकी पत्नी साशा और बहनोई – गंभीर रूप से जख्मी हुए, लेकिन जान बची।

पार्टनर को किए गए व्हाट्सएप मैसेज से खुली पोल

अदालत में पता चला कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ। एक दिन पहले एमी ने अपने पार्टनर को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था – "मेरी कार का टायर फिर पंक्चर हो रहा है" और उदास इमोजी डाला। पार्टनर ने अनजाने में आगे का टायर चेक किया, जो ठीक था। पीछे वाला नहीं देखा। अगले दिन एमी काम पर गई, सीसीटीवी में भी टायर कम हवा वाला दिख रहा था। घर लौटते वक्त रास्ते में दो पेट्रोल पंप थे जहां हवा भरवाई जा सकती थी, लेकिन उसने कार नहीं रुकवाई।

टायर में हवा बहुत कम थी

पीछे से आ रहे एक ड्राइवर ने देखा कि कार डगमगा रही है, टायर बहुत सॉफ्ट लग रहा था। उसने सोचा भी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और तभी हादसा हो गया। एक्सपर्ट ने जांच में पाया कि टायर में हादसे के बाद सिर्फ 5 PSI मतलब बहुत कम हवा थी।

मां ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया

एमी ने कोर्ट में लापरवाही से ड्राइविंग कर के दो बच्चों की मौत और तीन लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने का अपना जुर्म कुबूल कर लिया। लेकिन जज ने जेल नहीं भेजा। वजह? जज ने कहा कि एमी खुद दो बच्चों को खो चुकी है, ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। वह जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीएगी। साथ ही, उसका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, और अब वह एक छोटे बच्चे की केयरटेकर भी है। मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अभी उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा (Mother spared jail)

सजा क्या मिली? 20 महीने की जेल, लेकिन 2 साल के लिए सस्पेंड – मतलब अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा (Suspended Sentence)। साथ ही 2 साल तक ड्राइविंग बैन कर दी गई, उसे दोबारा लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा। इसके अलावा 12 महीने मानसिक स्वास्थ्य ट्रीटमेंट और 35 दिन की पुनर्वास गतिविधि भी करनी होगी। इधर बच्चों के पापा लॉरी एलिस अलग रहते थे। उनका बयान दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, "मेसन मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हमेशा शरारती और मुस्कुराता रहता था। लूई फुटबॉल का दीवाना था, हम लिवरपूल के मैच साथ देखते थे। छोटी-छोटी चीजें सबसे ज्यादा याद आती हैं। कोई नॉर्मल पैरेंट ऐसा रिस्क कभी नहीं लेता। मैं इसे कभी समझ नहीं पाऊंगा, एमी को कभी माफ नहीं करूंगा।"

भारत में भी ऐसे हादसे होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें

बहरहाल, यह केस हमें सिखाता है कि गाड़ी चलाते वक्त छोटी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। टायर की हवा चेक करना, समय पर रिपेयर करवाना – ये सब जरूरी है, खासकर जब बच्चे साथ हों। भारत में भी ऐसे हादसे होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। क्या आपको लगता है जज का फैसला सही था? कमेंट में बताएं!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

13 Dec 2025 07:11 pm

Published on:

13 Dec 2025 07:08 pm

Hindi News / World / मां की गलती से मरे मासूम बच्चे, जानें जज ने क्यों नहीं भेजा जेल ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का दावा फेल, थाईलैंड-कंबोडिया में जारी बमबारी: भारत की 'लुक ईस्ट' नीति के लिए बड़ी चुनौती

Thailand Cambodia Border Conflict
विदेश

चीन-ईरान के बीच अमेरिका की 'रेड' एंट्री, क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल?

US Seizes Chinese Ship Iran
विदेश

कंपनियों की एआई पर निर्भरता बढ़ी, बदलेगा एचआर और मैनेजमेंट, 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट

artficial intelligence
विदेश

एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध: क्या क्रिसमस तक हो जाएगा समझौता? ट्रंप के प्लान पर बर्लिन में महामंथन

Ukraine War Peace Talks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.