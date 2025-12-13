Viral Video: आधी रात को रैपिडो ऑटो में मिला ऐसा नोट, बहुत डर रही थी महिला

आधी रात को रैपिडो ऑटो में बैठी महिला को एक नोट मिला। (फोटो: AI Generated)
Peak Bengaluru: आजकल सोशल मीडिया पर एक से बढ़ कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं। बेंगलुरु से आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसमें एक महिला रात के 12 बजे रैपिडो ऑटो से घर लौट रही थी, और उनकी अचानक ऑटो ड्राइवर की सीट के पीछे चिपके एक छोटे से नोट पर नजर पड़ी। वो नोट पढ़ते ही उनका मन शांत हो गया और खुद सुरक्षित महसूस करने लगीं। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @littlebengaluru stories नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। महिला ने इसे खुद अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करते हुए कहा, "रात के 12 बज रहे हैं, मैं रैपिडो ऑटो में जा रही हूं, और यह मैसेज पढ़ने के बाद मुझे सच में सुरक्षित महसूस हो रहा है।" फिर उन्होंने कैमरा घुमा कर वो नोट दिखाया। नोट पर लिखा था – "मैं भी एक पिता और भाई हूं। आपकी सुरक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आराम से बैठिए।" यह मैसेज इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखा हुआ था।
बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में लड़कियों के लिए रात को अकेले सफर करना थोड़ा डरावना होता है। ट्रैफिक, अंधेरा और अनजान रास्ते – सब मिल कर टेंशन बढ़ा देते हैं। लेकिन इस ऑटो ड्राइवर की छोटी सी कोशिश ने सब कुछ बदल दिया। महिला को लगा कि वो अकेली नहीं है, कोई उनकी फिक्र कर रहा है। बस इसी वजह से ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे "पीक बेंगलुरु" मोमेंट बता रहे हैं, मतलब शहर की वो खासियत जो दिल जीत लेती है।
इस वीडियो को देख कर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कमाल की आईं। कोई बोला, "ऐसे ड्राइवर ही असली नम्मा बेंगलुरु वाले हैं।" तो कोई लिख रहा था, "छोटी सी बात, लेकिन रात में कितना बड़ा सुकून देती है।" कई लड़कियों ने शेयर किया कि वो खुद भी रात में कैब या ऑटो लेती हैं और ऐसे जेस्चर से कितना कॉन्फिडेंस आता है। एक यूजर ने तो कहा, "इस ड्राइवर को सलाम! ऐसे लोग ही हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं।"
यह घटना बताती है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है, जहां दिन-रात भागदौड़ रहती है। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे पल शहर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। रैपिडो जैसे ऐप्स पर सफर करने वाले लाखों लोग हैं, और अगर हर ड्राइवर थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाए, तो महिलाओं का सफर कितना आसान हो जाता है। यह नोट सिर्फ कागज पर लिखी लाइनें नहीं, बल्कि भरोसे की मिसाल है।
वायरल होने के बाद इस वीडियो को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। लोग ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे जेस्चर की जरूरत हर जगह है। आखिरकार, सुरक्षा सिर्फ पुलिस या ऐप की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। इस ड्राइवर ने बिना कुछ बोले, सिर्फ एक नोट से हजारों दिल जीत लिए। अगर आप भी बेंगलुरु में रहते हैं या घूमने गए हैं, तो ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज सुन कर अच्छा लगता है ना ? ये वीडियो देखिए और बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा दिल छूने वाला अनुभव हुआ है सफर में? ऐसे अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चलती है। स्टे सेफ, और सकारात्मकता फैलाते रहिए!
