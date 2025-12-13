Viral Video: आधी रात को रैपिडो ऑटो में मिला ऐसा नोट, बहुत डर रही थी महिला

Peak Bengaluru: आजकल सोशल मीडिया पर एक से बढ़ कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं। बेंगलुरु से आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसमें एक महिला रात के 12 बजे रैपिडो ऑटो से घर लौट रही थी, और उनकी अचानक ऑटो ड्राइवर की सीट के पीछे चिपके एक छोटे से नोट पर नजर पड़ी। वो नोट पढ़ते ही उनका मन शांत हो गया और खुद सुरक्षित महसूस करने लगीं। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @littlebengaluru stories नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। महिला ने इसे खुद अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करते हुए कहा, "रात के 12 बज रहे हैं, मैं रैपिडो ऑटो में जा रही हूं, और यह मैसेज पढ़ने के बाद मुझे सच में सुरक्षित महसूस हो रहा है।" फिर उन्होंने कैमरा घुमा कर वो नोट दिखाया। नोट पर लिखा था – "मैं भी एक पिता और भाई हूं। आपकी सुरक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आराम से बैठिए।" यह मैसेज इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखा हुआ था।