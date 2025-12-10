ट्रेन में भीख मांग रही लड़की से बिहार के लड़के ने की शादी, सोशल मीडिया पर लोग बोले- अक्षय कुमार को मिली नई स्क्रिप्ट

सोशल मीडिया पर इस कहानी की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "यह तो बॉलीवुड फिल्म जैसी है! गोलू भाई, तुम असली हीरो हो।" वहीं, कई ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए कहा, "अक्षय सर, यह स्क्रिप्ट लो। 'ट्रेन टू लव' टाइटल रख दो। वहीं कुछ ने तो मीम्स बनाए, जहां गोलू को 'ट्रेन हीरो' का तमगा दिया गया। एक पोस्ट में लिखा, "काश समाज में ऐसे गोलू ज्यादा होते, जो अनाथों को अपनाते।