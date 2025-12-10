10 दिसंबर 2025,

बुधवार

ट्रेन में भीख मांग रही लड़की से बिहार के लड़के ने की शादी, सोशल मीडिया पर लोग बोले- अक्षय कुमार को मिली नई स्क्रिप्ट

ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की से बिहार के युवक ने शादी कर ली। इस अनोखी प्रेम कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को उनकी अगली फ़िल्म की नई स्क्रिप्ट मिल गई है।

पटना

image

Ashib Khan

Dec 10, 2025

Train marriage news, Bihar boy marries beggar girl, Viral social media story, Unusual wedding India,

बिहार के लड़के ने ट्रेन में मिली अनाथ लड़की से की शादी (Photo-X @ArunGautam78)

Bihar viral marriage story: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरों में लड़का-लड़की शादी के जोड़े में दिख रहे है। हर कोई इस लड़के की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, बिहार के बक्सर के एक युवक ने ट्रेन में सफर करने के दौरान एक अनाथ लड़की को बचाया और बाद में अपने परिवार की रजामंदी के बाद शादी कर ली।

'ट्रेन में सफर के दौरान लड़की को देखा'

बताया जाता है कि गोलू यादव की मुलाकात उस लड़की से तब हुई जब वह ट्रेन के एक डिब्बे में भीख मांग रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ यात्रियों के अनुचित व्यवहार और घूरती निगाहों के कारण वह असहज महसूस कर रही थी।

लड़की पर कर रहे थे असभ्य टिप्पणियां

लड़की को घूरते हुए वे असभ्य टिप्पणियां कर रहे थे। इसके बाद मामले में गोलू ने हस्तक्षेप करते हुए यात्रियों से कहा, 'उसे इज्जत दो, वह भी इंसान है।' इसके बाद उसने लड़की को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। 

घर पहुंचने पर गोलू ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। परिवार ने लड़की को बेटी की तरह अपनाया। कुछ समय बाद, अपने माता-पिता की सहमति से, गोलू यादव ने लड़की से शादी कर ली।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

सोशल मीडिया पर इस कहानी की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "यह तो बॉलीवुड फिल्म जैसी है! गोलू भाई, तुम असली हीरो हो।" वहीं, कई ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए कहा, "अक्षय सर, यह स्क्रिप्ट लो। 'ट्रेन टू लव' टाइटल रख दो। वहीं कुछ ने तो मीम्स बनाए, जहां गोलू को 'ट्रेन हीरो' का तमगा दिया गया। एक पोस्ट में लिखा, "काश समाज में ऐसे गोलू ज्यादा होते, जो अनाथों को अपनाते।

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा- बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अब इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कमेंट में लिखा था, "स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1।"

एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, "लापता लेडीज़ 2 स्क्रिप्ट।"

एक यूजर ने लिखा, "बिहारी लोग भारत में सबसे दयालु लोग हैं।"

एक यूजर ने कहा, "सच में बहुत अच्छा है।"

Published on:

10 Dec 2025 07:46 pm

Hindi News / National News / ट्रेन में भीख मांग रही लड़की से बिहार के लड़के ने की शादी, सोशल मीडिया पर लोग बोले- अक्षय कुमार को मिली नई स्क्रिप्ट

