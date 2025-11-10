Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 10, 2025

अमित शाह ने लालू-राहुल पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी 11 नवंबर को है। ऐसे में मतदान से पहले भारत-नेपाल सीमा के कई चौकियों को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है।

महोतारी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी संजय कुमार पोखरेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा- सुरक्षा की दृष्टि से, हमने सीमा पार करने पर रोक लगा दी है।

अधिकारी ने क्या कहा?

अधिकारी ने आगे कहा- महोतारी जिले की सभी सीमा चौकियों को सील कर दिया गया है। शनिवार शाम 6 बजे से ही सीमा चौकियों को बंद कर दिया गया था। बता दें कि रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार-प्रसार समाप्त हो गया है।

एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक विशाल रैली को संबोधित किया।

अमित शाह बोले- पीएम मोदी बिहार में एक आयुध कारखाना स्थापित करेंगे

इस दौरान, उन्होंने कहा- शक्तिपीठ की इस पावन धरती पर, मैं कह रहा हूं, अगर आतंकवादी गोली चलाए तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में एक आयुध कारखाना स्थापित करेंगे।

पटना में, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की एकजुटता के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा- अगर एनडीए राज्य में सत्ता में लौटता है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे।"

राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला

इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने फिर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और बिहार के युवाओं से सतर्क रहने का आग्रह किया।

गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चुरा रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर बिहार की औद्योगिक क्षमता की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना की बजाय मेड इन बिहार लिखा हो।

14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बता दें कि चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है और बिहार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

नतीजे तय करेंगे कि बिहार एनडीए की 'डबल इंजन' सरकार के अधीन रहेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वापसी होगी। नई उभरी जन सुराज पार्टी भी एनडीए और महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

10 Nov 2025 06:32 am

Hindi News / National News / Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार बंद, 122 सीटों पर 11 नवंबर को 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे मतदान

Rajasthan Bypoll 2024 Live
पटना

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्यों कहा राहुल गांधी जुबान संभालकर बात करें?

rahul randhi
पटना

Bihar Chunav: खून बिखरता था हर इलेक्शन में..अब सुकून के फूल बिखरे हैं सडक़ों पर

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

बाहर न जाए बिहारी: हर पार्टी का वादा- हम रोकेंगे पलायन, हम देंगे रोजगार

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.