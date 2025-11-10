Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी 11 नवंबर को है। ऐसे में मतदान से पहले भारत-नेपाल सीमा के कई चौकियों को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है।
महोतारी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी संजय कुमार पोखरेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा- सुरक्षा की दृष्टि से, हमने सीमा पार करने पर रोक लगा दी है।
अधिकारी ने आगे कहा- महोतारी जिले की सभी सीमा चौकियों को सील कर दिया गया है। शनिवार शाम 6 बजे से ही सीमा चौकियों को बंद कर दिया गया था। बता दें कि रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार-प्रसार समाप्त हो गया है।
एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक विशाल रैली को संबोधित किया।
इस दौरान, उन्होंने कहा- शक्तिपीठ की इस पावन धरती पर, मैं कह रहा हूं, अगर आतंकवादी गोली चलाए तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में एक आयुध कारखाना स्थापित करेंगे।
पटना में, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की एकजुटता के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा- अगर एनडीए राज्य में सत्ता में लौटता है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे।"
इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने फिर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और बिहार के युवाओं से सतर्क रहने का आग्रह किया।
गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चुरा रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर बिहार की औद्योगिक क्षमता की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना की बजाय मेड इन बिहार लिखा हो।
बता दें कि चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है और बिहार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
नतीजे तय करेंगे कि बिहार एनडीए की 'डबल इंजन' सरकार के अधीन रहेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वापसी होगी। नई उभरी जन सुराज पार्टी भी एनडीए और महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे रही है।
