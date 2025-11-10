Bihar 2nd Phase Voting: 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, उधर अमित शाह बोले- अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे तो…

गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चुरा रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर बिहार की औद्योगिक क्षमता की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना की बजाय मेड इन बिहार लिखा हो।