नेपाल बाढ़ : मौत को मात देकर 9 दिन बाद सुरंग से जिंदा निकला पति, खुशी से छलकी पत्नी की आंखें; बोली- यह उनका दूसरा जन्म है

पति के रेस्क्यू होने की खबर मिलते ही पत्नी हीरा शोभा की खुशी का ठिकाना न रहा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कांतिपुर मीडिया से बातचीत में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह एक तरह से नया जीवन लेकर वापस लौटे हैं। हम बहुत खुश हैं। इतने दिनों से हम बस उनका इंतजार कर रहे थे, अब मैं उनसे मिलने अस्पताल जा रही हूं। बीते दिनों की पीड़ा को साझा करते हुए हीरा शोभा ने कहा कि हमारे और परिवार के लिए एक-एक दिन काटना बेहद कठिन और दर्दनाक था। यह एक-दो दिन की बात नहीं थी। इतने दिनों तक न हम कुछ खा पा रहे थे और न ही सो पा रहे थे। लेकिन मन में एक विश्वास था कि वह सुरक्षित हैं और लौटकर जरूर आएंगे।