Nepal Flood: अंधेरी सुरंग में 9 दिनों तक सिर्फ भगवान को किया याद, साथियों की जान बचाने वाले संजय साह ने बयां किया दर्द

सेना की मेडिकल टीम को साह ने बताया कि जमीन के नीचे फंसे रहने के दौरान उन्होंने नौ दिन प्रार्थना करते हुए बिताए। बाढ़ आने से कुछ समय पहले 26 अगस्त की सुबह करीब सात बजे उन्होंने परिवार से आखिरी बार बात की थी। उस समय उनकी बहन सुधा से करीब तीन मिनट तक बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने परिवार को परियोजना की कुछ मशीनरी दिखाई और बताया कि उन्हें काम जारी रखना है। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। परिवार ने उनके बारे में जानकारी लेने और बचाव अभियान शुरू कराने के लिए पुलिस और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया। उनके जिंदा मिलने की खबर मिलने के बाद परिवार काठमांडू के लिए रवाना हो गया।