US-Iran War: शादी में गा रहे थे खुशी के गीत, तभी हुआ धमाका; मेहमान ने सुनाई अमेरिकी हमले की कहानी

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर हमले किए जा रहे है। इसी बीच ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया, जब जश्न के बीच अचानक धमाके हो गए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित तटीय गांव कुहेस्तक में मरियम मल्लाही की शादी में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। समारोह दो घरों में आयोजित किया गया था।