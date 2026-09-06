Zelenskyy ceasefire: अमेरिकी दूत कुशनर मिले पुतिन से, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग रोकने को तैयार, हमला रोकने का लिया निर्णय

उनके अनुसार, कुल मिलाकर यह वार्ता सही समय पर हुई और दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद रही। यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के राष्ट्रपति आगे भी सीधे संपर्क में रहेंगे और विटकोफ तथा कुशनर के माध्यम से बातचीत जारी रहेगी। यह बैठक कुल 3 घंटे 10 मिनट तक चली। उशाकोव ने कहा कि अमेरिकी दूतों ने आश्वासन दिया है कि वे अगले दिन कीव में होने वाली अपनी बैठकों के दौरान यूक्रेन संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की ओर से साझा किए गए विचारों और आकलन को यूक्रेनी पक्ष तक पहुंचाएंगे।