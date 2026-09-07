यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चीन ने की रूस की मदद, चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किए ड्रोन बनाने के पार्ट्स

यूक्रेन सरकार के करीबी कीव बेस्ड थिंक टैंक 'यूक्रेनियन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन सेंटर' ने रूसी सूत्रों से जो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उनसे पहली बार पता चला है कि कैसे चीन की एक सरकारी कंपनी ने रूस को ड्रोन बनाने के पार्ट्स सप्लाई किए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेजों से पता चलता है कि कार्बन फाइबर केमिकल की एक खेप चीन की सरकारी कंपनी 'जिलिन केमिकल फाइबर ग्रुप' और 'अलाबुगा-वोलोकनो' के वेयरहाउस के बीच भेजी गई थी। 'अलाबुगा-वोलोकनो', 'रोसाटॉम' के एडवांस मैटीरियल्स और कंपोज़िट्स डिवीज़न 'यूमाटेक्स' की एक सब्सिडियरी है। इस शिपमेंट के लिए सिविलियन सिंथेटिक फाइबर एक्सपोर्ट के कस्टम्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। 2026 के दस्तावेजों में दोनों कंपनियों के बीच कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम्स क्लीयरेंस और कार्गो इंश्योरेंस समेत फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज़ की पूरी रेंज का ज़िक्र है। यह सर्विस दो शिपिंग कंटेनरों के लिए थी, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग के मकसद से 46 टन पॉलीएक्रिलोनिट्राइल टो (पैन-प्रीकर्सर) ले जाया जा रहा था।