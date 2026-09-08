होर्मुज पर ईरान की नई चाल से बढ़ा तनाव, जहाजों के लिए ‘नो-गो जोन’ का ऐलान, तेल सप्लाई पर भी असर

रान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिनरेजाई ने अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के होर्मुज खुला होने के दावे को झूठा करार दिया। वहीं एनालिटिक्स फर्म केपलर के अनुसार सितंबर की शुरुआत में ही होर्मुज से गुजरने वाले कमोडिट जहाजों की संख्या घटकर 10 रह गई है। वहीं खाड़ी देशों से तेल निर्यात सामान्य स्तर से लगभग आधे से भी कम 47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस बीच रविवार को अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में उन्होंने ईरान के नक्शे पर अपना चेहरा बनाया हुआ था।