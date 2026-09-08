नेपाल की बाढ़ में उजड़ गई दुनिया, 12 साल का त्सेरिंग अब भी कर रहा है माता-पिता के लौटने का इंतजार

त्सेरिंग रासुवा जिले का रहने वाला है। 26 अगस्त को जब नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटा, तो आई अचानक बाढ़ में उसके माता-पिता काम्मी और फुरसांग हमेशा के लिए बह गए। त्सेरिंग को संभाल रही उसकी मौसी और दादी ने इस 12 साल के बच्चे से यह कड़वा सच छुपा रखा है। उसे कहा गया है कि सड़कें टूट जाने के कारण उसके माता-पिता जंगल में फंस गए हैं और उन्हें लौटने में एक-दो साल लग जाएंगे। मासूम इस दिलासे को सच मानकर हर दिन उनका इंतजार करता है। जब आश्रम के बड़े-बुजुर्ग रोते हैं, तो वह भी बिन समझे रोने लगता है।