Eiffel Tower Controversy: हिंदू प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान बवाल, एफिल टावर अस्थायी रूप से बंद

Eiffel Tower Women Staff Row: पेरिस की पहचान माने जाने वाले एफिल टावर पर एक धार्मिक प्रतिनिधिमंडल के निजी दौरे ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि दुनिया के इस मशहूर पर्यटन स्थल के कर्मचारी विरोध पर उतर आए। आरोप है कि प्रतिनिधिमंडल के गुजरने के दौरान महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल से हटाकर पुरुष कर्मियों को आगे किया गया। मामला सामने आते ही फ्रांस में लैंगिक समानता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई और पेरिस प्रशासन ने घटनाक्रम की तत्काल जांच कराने का फैसला किया।