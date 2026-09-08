US Iran War: ईरान युद्ध पर ट्रंप की घेराबंदी! सीनेटर का बड़ा दावा- हर 2 मिनट में अमेरिका के 10 लाख डॉलर स्वाहा

US Iran War Cost: ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान अब सिर्फ युद्धक्षेत्र तक सीमित विवाद नहीं रह गया है। इसकी आर्थिक कीमत को लेकर वाशिंगटन में राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वॉर्नर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि संघर्ष की लागत 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि युद्ध के घोषित उद्देश्यों की दिशा में स्पष्ट प्रगति नजर नहीं आ रही।