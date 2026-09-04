BLA Claims: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 25 जवानों को मार गिराने का दावा

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने आधिकारिक मीडिया चैनल हक्कल के जरिए इस हमले का 1 मिनट 11 सेकेंड का एक वीडियो भी जारी किया। उसने इस वीडियो को जियारत क्रॉस पर हुए हमले का बताया है। जारी किए गए फुटेज में जलते हुए पाकिस्तानी सैन्य वाहनों के आसपास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके नजर आ रहे हैं। घटनास्थल पर शव भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में BLA के लड़ाके हथियार जब्त करते हुए नजर आते हैं। BLA की ओर से यह भी कहा गया है कि हमले का पूरा वीडियो बाद में जारी किया जाएगा।