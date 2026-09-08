अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जाते ही रूस ने यूक्रेन पर दागे ताबड़तोड़ ड्रोन्स और मिसाइलें, कई जगह लगी भीषण आग…लोग हुए हताहत

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कीव और उसके आस-पास के इलाकों के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में रूसी हमले के बाद की स्थिति से निपटने की कोशिशें रात से ही जारी हैं। यह एक घातक हमला था जिसे रूसी सेना ने जान-माल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के मक़सद से प्लान किया था। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज़ और एंटी-शिप मिसाइलें और जेट-पावर्ड शाहेद ड्रोन्स शामिल थे। राजधानी में रिहायशी इमारतों और आम लोगों के इस्तेमाल की अन्य बुनियादी सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लोग घायल हुए हैं। जिन्हें भी मेडिकल मदद की ज़रूरत है, उन्हें वो मिल रही है। स्टेट इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों ने 13 लोगों को बचाया। दुःख की बात है कि 2 लोगों की मौत हो गई। मैं उनके परिवारों और चाहने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।"



"कीव क्षेत्र में अहम बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया। ओडेसा क्षेत्र में एक आम बाजार को निशाना बनाया गया। खारकीव में 2 लोग घायल हुए। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। सुबह सुमी क्षेत्र के एक रेलवे स्टेशन पर कीव-सुमी ट्रेन के इंजन पर हमला किया गया। अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम चल रहा है। ज़ापोरिज्जिया और निप्रो क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया।"



"कुल मिलाकर हमारे सैनिकों ने रात भर में हवा में मौजूद 175 लक्ष्यों को मार गिराया, लेकिन अफसोस कि वो सभी को नहीं रोक पाए। क्रूज़ मिसाइलों के ख़िलाफ बहुत अच्छे नतीजों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अभी भी काफी मुश्किल है और हम हर दिन अपने सहयोगियों के सामने इंटरसेप्टर की अपनी ज़रूरत के बारे में बात करते हैं। हमने इस बारे में अमेरिकियों और यूरोपियों से पहले ही बात कर ली है और आज भी उन देशों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ और बैठकें होंगी जो सप्लाई और हमारे एंटी-बैलिस्टिक सिस्टम FREYJA के मामले में मदद कर सकते हैं। मैं उन सभी सहयोगियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस को मज़बूत करने को प्राथमिकता देते हैं। इसका सीधा मतलब है लोगों की जान बचाना।"