ब्रिटेन में थम गया आसमान! एयर ट्रैफिक सिस्टम फेल होने से 300 उड़ानें रद्द, तकनीकी खराबी ने मचाई अफरा-तफरी

बजट एयरलाइन ईजीजेट ने बताया कि उसकी कई उड़ानें संचालित ही नहीं हो सकीं। इस तकनीकी संकट का असर सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप की उड़ानों में देरी देखी गई। हीथ्रो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर भी यूरोपीय शहरों के लिए जाने वाली कई छोटी दूरी की उड़ानें रद्द या विलंबित दिखाई दीं। फिलहाल इस तकनीकी खराबी की असली वजह सामने नहीं आ पाई है।