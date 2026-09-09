सऊदी अरब में अरामको के ठिकानों पर हूती हमला, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा- क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

हाल ही में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किए जाने के बाद से सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात के लिए बाब-अल-मंदेब मार्ग सबसे अहम जरिया बन चुका है। आंकड़ों के अनुसार, इस साल मार्च से जुलाई के दौरान सऊदी अरब ने इस रास्ते से 2025 की तुलना में 8 गुना अधिक कच्चा तेल समुद्री मार्ग से भेजा है।

हालांकि भारत आजकल रूस से भी काफी तेल खरीद रहा है, लेकिन सऊदी अरब आज भी भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल है। अगर इस समुद्री रास्ते में युद्ध की वजह से रुकावट आती है, तो भारत के लिए तेल की सप्लाई और उसकी कीमतों पर असर पड़ सकता है।