रूस-नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट डील ने दुनिया में बढ़ाई टेंशन! किम जोंग-उन की दोस्ती ने बदल दिया गेम

Russia-North Korea Deal: नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों ने ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा दिया है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने प्योंगयांग पहुंचकर किम से मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने के लिए नॉर्थ कोरिया पहले ही अपने हजारों सैनिक उतार चुका है, जिसका असर अब बड़ी डील के रूप में सामने आ सकता है।