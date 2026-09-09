पाकिस्तानी सेना ने 11 आतंकियों को मार गिराया, 2.9 टन विस्फोटक किया बरामद

बलूचिस्तान प्रांत के खारान और वाशुक जिलों में आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना ने 11 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने बयान जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी। 6 और 7 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने यह कार्रवाई की।



इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि 6 सितंबर को खारान जिले में जब कुछ आतंकी सड़क पर रुकावट डालकर ट्रैफ़िक में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, तो सेना ने उन्हें रोका और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 आतंकी मारे गए।



वहीँ 7 सितंबर को वाशुक जिले में एक सेना ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ज़बरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने इस बारे में जानकारी दी।