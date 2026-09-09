Bangladesh Minority Attack: दो हिंदुओं की अलग-अलग घटनाओं में हत्या, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

दो हिंदुओं की हत्या की ये घटनाएं बांग्लादेश के रंगपुर शहर में एक सेवानिवृत्त हिंदू शिक्षक गणपति चक्रवर्ती और उनके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के कुछ दिन बाद सामने आई हैं। रंगपुर मामले में गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चारों की मौत गला घोंटने से हुई थी। इस मामले की जांच बाद में डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दी गई थी।