UAE के पोर्ट राशिद के पास कार्गो शिप पर हमला, एक तरफ झुका जहाज, UKMTO ने जारी की चेतावनी

इससे ठीक पहले, UKMTO ने एडवाइजरी नंबर 129-26 जारी की, जिसमें बताया गया कि उत्तरी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कई कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया था। UKMTO के अनुसार, रिपोर्टों से पता चला है कि इस इलाके में चल रही सैन्य गतिविधियों के बीच कमर्शियल शिपिंग को रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एजेंसी ने साफ किया कि हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों ने कड़े दिशा-निर्देश जारी कर सभी जहाजों को इस रूट से अत्यधिक सतर्कता के साथ गुजरने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।