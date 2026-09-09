UAE से जुड़ी 7 अक्टूबर, 2023 की वो खबर, जिसको लेकर अब बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्रकार पर ठोका मुकदमा, क्या है मामला?

हारेत्ज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नेतन्याहू ने इस कथित बातचीत की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसियों और सेना को नहीं दी। इस पर प्रधानमंत्री का पक्ष है कि जब कोई बातचीत ही नहीं हुई तो जानकारी देने का सवाल ही नहीं उठता।