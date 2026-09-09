चीन के बने टाइप 59 टैंक में विस्फोट, दो बांग्लादेशी सैनिकों की मौत, भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था यह टैंक

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टरेट (ISPR) ने दो सैनिकों की मौत और एक अधिकारी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। इस हादसे के कारणों में शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण और टैंक को संभालने से जुड़ी कुछ कमियों की आशंका जताई गई है। लेकिन सेना ने अभी किसी निश्चित कारण की पुष्टि नहीं की है। जांच में गोला-बारूद, टैंक की तकनीकी व्यवस्था, टैंक में मौजूद जवानों की कार्रवाई, फायरिंग रेंज की सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारियों की निगरानी जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। इसलिए जांच पूरी होने से पहले हादसे के लिए किसी व्यक्ति की गलती को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी।