Defence Deal: रक्षा खरीद में लिया बड़ा फैसला, 1.10 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 98% सामान भारतीय होगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 7 सितंबर को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में तीनों सेनाओं की जरूरतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत भारतीय सेना के लिए CBRN रिकॉनिसेंस वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। CBRN वाहन रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु एजेंटों से प्रभावित इलाकों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और निगरानी में इस्तेमाल होंगे।