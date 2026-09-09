सीरिया के इदलिब में हथियार डिपो में भीषण विस्फोट, 14 लोगों की मौत, रक्षा मंत्रालय के जवानों समेत 11 घायल

सीरियाई रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस अस्थायी डिपो का इस्तेमाल गृह युद्ध के दौरान बचे हथियारों और विस्फोटकों को रखने के लिए किया जा रहा था। इन हथियारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही जबरदस्त धमाका हो गया। रॉयटर्स ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि घायलों में उनके कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। कमांडर असलान ने कहा कि टीमें इलाके की घेराबंदी कर रही हैं और संभावित खतरों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू कर रही हैं।