पाकिस्तान का सपना चकनाचूर! श्रीलंका ने 4 विकेट से रौंदा, अब रविवार को भारत से महामुकाबला

Women's Asia Cup 2026: दुबई में महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। शुक्रवार को हुए मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी। खराब शुरुआत के बावजूद श्रीलंका ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान को हरा दिया । टीम के लिए हर्षिता समरविक्रमा ने 2 चौके लगाकर 31 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। इस दौरान पाकिस्तान के लिए कप्तान फातिमा सना ने 4 विकेट लिए। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचेने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान की गेंदबाज फातिमा सना ने हालांकि मैच में 4 विकेट भी लिए लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सकी।