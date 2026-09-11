PAK vs ENG 3rd Test: BCCI को कॉपी करके भी मजबूत टीम नहीं बना पा रहा PCB, जानें असल वजह

Pakistan vs England 3rd Test: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तर्ज पर लगातार टीम में बदलाव कर रहा है। लेकिन, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीसीसीआई की तरह ही उसने कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर युवाओं पर भरोसा जताया, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्‍ड कप के बाद से पाकिस्तान टीम की लीडरशिप में लगातार बदलाव हुए, कई चेयरमैन, कप्‍तान, कोच और सिलेक्टर बदले गए। हाल ही में इंग्‍लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में सीरीज गंवाने के बाद 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया। हेड कोच सरफराज अहमद की जगह माइक हेसन को लाया गया, लेकिन तीसरे और आखिरी एजबेस्‍टन टेस्‍ट में भी पाक टीम हार की दहलीज पर खड़ी है।