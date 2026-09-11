11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

PAK vs ENG 3rd Test: BCCI को कॉपी करके भी मजबूत टीम नहीं बना पा रहा PCB, जानें असल वजह

PAK vs ENG 3rd Test: लॉर्ड्स में सीरीज गंवाने के बाद पीसीबी ने पाकिस्‍तान टीम में सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया और हेड कोच सरफराज अहमद की भी छुट्टी कर दी थी, लेकिन तीसरे टेस्‍ट में भी हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 11, 2026

Pakistan vs England 3rd Test

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/immwofficial)

Pakistan vs England 3rd Test: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तर्ज पर लगातार टीम में बदलाव कर रहा है। लेकिन, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीसीसीआई की तरह ही उसने कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर युवाओं पर भरोसा जताया, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्‍ड कप के बाद से पाकिस्तान टीम की लीडरशिप में लगातार बदलाव हुए, कई चेयरमैन, कप्‍तान, कोच और सिलेक्टर बदले गए। हाल ही में इंग्‍लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में सीरीज गंवाने के बाद 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया। हेड कोच सरफराज अहमद की जगह माइक हेसन को लाया गया, लेकिन तीसरे और आखिरी एजबेस्‍टन टेस्‍ट में भी पाक टीम हार की दहलीज पर खड़ी है।

वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 में आखिरी पायदान पर खिसकी

टेस्‍ट क्रिकेट में पाकिस्‍तान टीम की हालत सबसे ज्‍यादा खराब है। इस फॉर्मेट में उसने आखिरी बार अपने घर में इंग्‍लैंड को मात दी थी। अक्‍टूबर 2024 में खेली गई उस सीरीज में पाकिस्‍तान ने तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। लेकिन, वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 में उसकी हालत सबसे ज्‍यादा खस्‍ता है। WTC 25-27 की पॉइंट्स टेबल में वह आखिरी यानी 9वें पायदान पर है। वेस्‍टइंडीज में 1-1 से सीरीज ड्रॉ कराने के बाद अब वह इंग्‍लैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज हार चुकी है और तीसरे टेस्‍ट में हार के साथ उस पर क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है।

पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के नतीजे

सीजनसीरीजविपक्षी टीमनतीजा
2024/25इंग्लैंड का पाकिस्तान दौराइंग्लैंड2-1 (3 मैच)
2024/25पाकिस्तान का दक्षिण अफ्रीका दौरादक्षिण अफ्रीका0-2 (2 मैच)
2024/25वेस्टइंडीज का पाकिस्तान दौरावेस्टइंडीज1-1 (2 मैच)
2025/26दक्षिण अफ्रीका का पाकिस्तान दौरादक्षिण अफ्रीका1-1 (2 मैच)
2026पाकिस्तान का बांग्लादेश दौराबांग्लादेश0-2 (2 मैच)
2026पाकिस्तान का वेस्टइंडीज दौरावेस्टइंडीज1-1 (2 मैच)
2026पाकिस्तान का इंग्लैंड दौराइंग्लैंडसीरीज जारी

चार साल पहले भारत के खिलाफ दर्ज की थी आखिरी जीत

हर चीज में भारत को कॉपी करने वाली पाकिस्‍तान की टीम को भारत के खिलाफ आखिरी जीत सितंबर 2022 में मिली थी। जब उसने दुबई में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम को पांच विकेट से हराया था। उसके बाद से वह भारत से टी20 और वनडे फॉर्मेट में 9 मैच हार चुकी है। टीम इंडिया ने उसे आखिरी बार 15 फरवरी 2026 को टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 61 रन से शिकस्‍त दी थी।

भारत-पाकिस्तान: वनडे और टी20 के 2022 से मैच के नतीजे

तारीखफॉर्मेटमैदानविजेतानतीजा
15 फरवरी 2026टी20आईकोलंबोभारत61 रन
28 सितंबर 2025टी20आईदुबईभारत5 विकेट
21 सितंबर 2025टी20आईदुबईभारत6 विकेट
14 सितंबर 2025टी20आईदुबईभारत7 विकेट
23 फरवरी 2025वनडेदुबईभारत6 विकेट
9 जून 2024टी20आईन्यूयॉर्कभारत6 रन
14 अक्टूबर 2023वनडेअहमदाबादभारत7 विकेट
10-11 सितंबर 2023वनडेकोलंबोभारत228 रन
2 सितंबर 2023वनडेपल्लेकेलेकोई नतीजा नहीं
23 अक्टूबर 2022टी20आईमेलबर्नभारत4 विकेट
4 सितंबर 2022टी20आईदुबईपाकिस्तान5 विकेट

आखिर क्‍यों सफल नहीं हो रहा PCB?

पीसीबी के प्रमुख और पाकिस्‍तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी को भी पाकिस्‍तान टीम के सफल नहीं होने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। क्‍योंकि बीसीसीआई पेशेवर और स्वतंत्र रूप से काम करता है। जहां क्रिकेट की जानकारी रखने वाले लोग या पूर्व खिलाड़ी महत्‍वपूर्ण पदों पर हैं। इसके विपरीत पीसीबी में सियासी नियुक्तियां की जाती हैं। बार-बार बोर्ड प्रमुख बदला जाता है। सीरीज हारते ही कप्‍तान बदल जाता है।

खिलाड़ियों में देश के लिए खेलने के जज्‍बे की कमी

लॉर्ड्स टेस्‍ट के दौरान सभी ने देखा कि इमाम-उल-हक दोनों पारियों में बल्‍लेबाजी करने नहीं आए। जबकि वह पट्टी बांधकर मैदान पर प्रैक्टिस करने पहुंचे थे। इसको लेकर उन्‍हें कई दिग्‍गजों ने लताड़ भी लगाई। जबकि इसके विपरीत जब भारतीय टीम फंसती है, तो खिलाड़ी गंभीर चोट के बावजूद मैदान पर उतरते हैं। इंग्‍लैंड के खिलाफ पिछले साल टेस्‍ट दौरे पर ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्‍चर था, लेकिन इसके बाद भी वह क्रीज पर उतरे और टीम को मुश्किल से उबारा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

11 Sept 2026 09:00 pm

Published on:

11 Sept 2026 09:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs ENG 3rd Test: BCCI को कॉपी करके भी मजबूत टीम नहीं बना पा रहा PCB, जानें असल वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs Afg: वैभव सूर्यवंशी-संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से अजिंक्‍य रहाणे ने चुनी ओपनिंग जोड़ी, बोले- वह अभी इंतजार करे

India vs Afghanistan, Ajinkya Rahane on Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi,
क्रिकेट

Chhattisgarh Women U-19 Cricket: अंबिकापुर के मृगांक साहू बने छत्तीसगढ़ वीमेंस अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच, सरगुजा में खुशी की लहर

Chhattisgarh Cricket News
अंबिकापुर

MS Dhoni के हिस्सेदारी खरीदने को लेकर CSK ने तोड़ी चुप्‍पी, नए हेड कोच पर फैसला भी धोनी की वजह से अटका

MS Dhoni
क्रिकेट

Tim Robinson: बिग बैश लीग में खेलेंगे कीवी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन, ब्रिस्बेन हीट ने किया साइन

Tim Robinson will play BBL.
क्रिकेट

Pakistan Cricket: पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, NCCIA ने की पूछताछ

Pakistan Cricket Latest News.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.