Tim Robinson: बिग बैश लीग में खेलेंगे कीवी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन, ब्रिस्बेन हीट ने किया साइन

Brisbane Heat sign Tim Robinson: बिग बैश लीग (BBL) की टीम ब्रिस्बेन हीट ने न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को आगामी सीजन के लिए साइन किया है। 16वां BBL सीजन इस साल के अंत में शुरू होगा। यह रॉबिन्सन का इस टी20 लीग में पहला सीजन होगा। रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के लिए 31 T20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेल चुके हैं। उन्होंने पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। माउंट माउंगानुई में खेले गए उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 6 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने तीसरे नंबर पर उतरकर सिर्फ 66 गेंदों में नाबाद 106 रन की तूफानी पारी खेली थी।