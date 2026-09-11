Tim Robinson: बिग बैश लीग में खेलेंगे कीवी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन, ब्रिस्बेन हीट ने किया साइन

न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन। (File Photo- IANS)
Brisbane Heat sign Tim Robinson: बिग बैश लीग (BBL) की टीम ब्रिस्बेन हीट ने न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को आगामी सीजन के लिए साइन किया है। 16वां BBL सीजन इस साल के अंत में शुरू होगा। यह रॉबिन्सन का इस टी20 लीग में पहला सीजन होगा। रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के लिए 31 T20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेल चुके हैं। उन्होंने पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। माउंट माउंगानुई में खेले गए उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 6 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने तीसरे नंबर पर उतरकर सिर्फ 66 गेंदों में नाबाद 106 रन की तूफानी पारी खेली थी।
रॉबिन्सन के नाम घरेलू टी20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में 64 गेंदों पर 139 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी भी है। ब्रिस्बेन हीट ने उन्हें पूरे BBL सीजन के लिए अनुबंधित किया है। इस करार के कारण रॉबिन्सन ने क्रिकेट वेलिंगटन के साथ अपना अनुबंध कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में बदल लिया है। इसका मतलब है कि वह 2026-27 के सुपर स्मैश अभियान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
रॉबिन्सन ने ब्रिस्बेन हीट से जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बचपन में वह अपने घर के पीछे के मैदान को गाबा मानकर क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे में गाबा और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शानदार मैदानों पर खेलने को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं।
ब्रिस्बेन हीट के मुख्य कोच जेम्स होप्स ने रॉबिन्सन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का उभरता सितारा बताया। उन्होंने कहा कि रॉबिन्सन तेजी से रन बनाते हैं और उनके पास शानदार पावर है। वह क्षेत्ररक्षण में भी मजबूत हैं। रॉबिन्सन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना और वहां के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ उतरना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट वेलिंगटन और फायरबर्ड्स उनके लिए बेहद खास हैं।
फायरबर्ड्स के मुख्य कोच शेन जुर्गेंसन ने कहा कि रॉबिन्सन का BBL में जाना न्यूजीलैंड क्रिकेट की बढ़ती गुणवत्ता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज पावरप्ले में आक्रामक खेल दिखाने के साथ जरूरत पड़ने पर मध्य ओवरों में भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। क्रिकेट वेलिंगटन के डेव वाइल्डैश ने भी इस मौके को रॉबिन्सन के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि फरवरी में रॉबिन्सन के फायरबर्ड्स टीम में लौटने का इंतजार रहेगा।
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